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Порошенко призвал Берлин увеличить военное присутствие в Черном море 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличения военного присутствия Германии и ее союзников в Черном море.
"Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", — сказал Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group, фрагменты которого опубликованы на сайте главы украинского государства.
НАТО напомнило Порошенко о своём присутствии в Чёрном море
Он также призвал международное сообщество "усилить давление на Россию", остановить "Северный поток-2" и подумать о новых санкциях.
Порошенко уже неоднократно выступал с такими призывами после инцидента в Чёрном море, когда три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль ранее заявил, что Германия не должна позволить втянуть себя в войну против России, подчеркнув, что именно это пыталась сделать Украина после инцидента в Керченском проливе. Экс-глава МИД ФРГ подчеркнул, что существующая в последние годы конфронтация, возникшая в связи с конфликтом на Украине, не идет на пользу ни одной из сторон.
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Комментарии2
В мире , Украина , Германия
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