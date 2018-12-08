На улицы Парижа вывели бронетехнику

Полицейские броневики охраняют подступы к Елисейскому дворцу.

Участники антиправительственной акции попытались прорваться к резиденции главы государства, однако полиция применила слезоточивый газ.

По последним данным, задержано около 500 человек. К охране правопорядка во французской столице привлечены 8 тысяч полицейских.

Акции протеста так называемых жёлтых жилетов начались 17 ноября. Поводом стало анонсированное властями повышение цен на топливо. Позднее правительство согласилось ввести мораторий на удорожание, однако протесты продолжились. Активисты помимо прочего требуют отставки президента Эммануэля Макрона.