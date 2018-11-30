Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на ногах» в рамках саммита G-20 в Аргентине не планируется, сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Аргентине из-за событий в Керченском проливе.
Встреча была отменена после консультаций с госсекретарем США Майком Помпео, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой департамента Белого дома Джоном Френсисом Келли.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и США в Аргентине проведут переговоры «на ногах».