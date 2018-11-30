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Меркель хотели убить? Что случилось с самолетом канцлера 

Газета.Ru 45 минут назад
Германские власти расследуют ситуацию, связанную с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель, который из-за технической проблемы по пути на саммит G20 в Аргентине был вынужден совершить посадку в Кельне. Немецкие СМИ сообщают, что рассматривается в том числе и «криминальная версия». В последнее время германские спецслужбы пребывают начеку: в стране недавно был раскрыт ультраправый заговор против политической элиты страны.
Официальный представитель ВВС ФРГ рассказал, что случилось с правительственным самолетом А340 «Кондрад Аденауэр», на котором на саммит «большой двадцатки» в Аргентине летела канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По словам представителя ВВС, слова которого передает РИА «Новости», во время полета над Нидерландами отказала система связи и другие системы самолета.
«Мы, как было запланировано, вовремя вылетели из Берлина на А340. Во время полета над Нидерландами произошел первый технический сбой, который был обнаружен экипажем. Произошло отключение связи и были затронуты другие системы», — сказал представитель германских ВВС.
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Официальный представитель военно-воздушных сил ВС Германии сообщил, что экстренная посадка лайнера канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Кельне была вызвана отказом электроники на борту воздушного судна, передает Reuters.
«Причиной была электронная распределительная коробка», — сказал представитель ВВС Германии.
Кроме того, в ВВС ФРГ сообщили, что управлявший лайнером «самый опытный капитан авиации» пожаловался на беспрецедентные сбои в системе связи. Также отмечается, что посадить самолет удалось только благодаря отличным действиям капитана воздушного судна.
Согласно данным Die Welt, техническая проблема на борту лайнера касалась всех систем, которые обеспечивают связь судна с землей. Пилот спустя 20 минут после вылета отправил аварийный код 7600, использующийся при потере связи с диспетчерами. На месте приземления воздушное судно ждали автомобили пожарной службы.
По словам самой Меркель, когда ей сообщили о неполадке, она сначала решила, что речь идет о происшествии на территории Германии. Она также отметила профессионализм экипажа лайнера.
«Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему», — заметила Меркель в отношении безопасности самолетов правительства страны.
Как пишет газета Rheinischen Post со ссылкой на источники в немецких спецслужбах, рассматривается и криминальная версия произошедшего. В органах безопасности подчеркнули, что расследование будет идти «по всем направлениям». Версию с криминальным следом не отбрасывают и в правительстве ФРГ.
К безопасности канцлера приковано повышенное внимание, так как в марте 2018 года у здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на Ангелу Меркель. Мужчина что-то выкрикивал, но его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
В последние месяцы в Германии усилились ультраправые настроения. Недавно полиция раскрыла подпольную организацию неонацистов, которая была уверена в скором развале Германии и готовилась к этому моменту уничтожить всех видных политиков страны. В группу заговорщиков входили бойцы спецназа, военные бундесвера и представители ассоциации элитных солдат Uniter. У них были найдены тайники с оружием, боеприпасами и топлива. В силовых структурах страны организацию «крышевал» сотрудник военной контрразведки.
Полный список жертв заговорщиков пока не установлен. Среди них назван, например, глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Барч. Пока неясно, что именно члены группы собирались делать после убийств. Все операции они обсуждали на тайных собраниях.
Один из участников заговора, гражданин Германии по имени Франко, предоставил в миграционную службу ложную информацию, назвавшись беженцем из Сирии. Мужчина планировал провести теракты против властей Германии и переложить вину за них на приезжих с Ближнего Востока.
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Ангела Меркель , Бундестаг , МВД , РИА Новости , Reuters , В мире , Видео , Статьи , Аргентина , Германия , Кельн , Нидерланды
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