Украинцев начали насильно призывать в сборные пункты

Главный редактор информационного агентства Ana-News Анатолий Матвийчук рассказал «Звезде», почему граждане Украины призывного возраста массово уезжают из областей страны, в которых введено военное положение.

В украинских областях, где ранее было введено военное положение, начали насильно призывать в сборные пункты. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор информационного агентства Ana-News Анатолий Матвийчук.

«Мне звонили с Украины. Не то, что начали сверять списки, начали насильно призывать в сборные пункты в Черкасской, Винницкой, Днепропетровской областях. Насильно. А в условиях военного времени уклонение от сборов — это уголовное преследование не только того, кто уклонится от призыва, но и его семьи», — подчеркнул Матвийчук в программе «Открытый эфир».

По его словам, граждане Украины призывного возраста массово уезжают из регионов, где введено военное положение. По его данным, скрываются от призыва 58 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

«Они уезжают кто куда может, в том числе и на территорию воюющего Донбасса. По моим данным, скрываются от призыва 58 тысяч граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Не хотят они служить. Они понимают, что это бойня», — пояснил Матвийчук.

На этой неделе украинская правительственная газета «Урядовой курьер» опубликовала закон о введении военного положения в десяти регионах страны на 30 дней. Официально документ вступил в силу 28 ноября. Согласно закону, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Киевские власти ввели военное положение сразу после инцидента в Керченском проливе. В минувшее воскресенье украинские корабли нарушили границу РФ, после чего были задержаны российскими пограничниками.