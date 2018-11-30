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Украинцев начали насильно призывать в сборные пункты 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: navy.mil.gov.ua, facebook
Главный редактор информационного агентства Ana-News Анатолий Матвийчук рассказал «Звезде», почему граждане Украины призывного возраста массово уезжают из областей страны, в которых введено военное положение.
В украинских областях, где ранее было введено военное положение, начали насильно призывать в сборные пункты. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор информационного агентства Ana-News Анатолий Матвийчук.
«Мне звонили с Украины. Не то, что начали сверять списки, начали насильно призывать в сборные пункты в Черкасской, Винницкой, Днепропетровской областях. Насильно. А в условиях военного времени уклонение от сборов — это уголовное преследование не только того, кто уклонится от призыва, но и его семьи», — подчеркнул Матвийчук в программе «Открытый эфир».
По его словам, граждане Украины призывного возраста массово уезжают из регионов, где введено военное положение. По его данным, скрываются от призыва 58 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
«Они уезжают кто куда может, в том числе и на территорию воюющего Донбасса. По моим данным, скрываются от призыва 58 тысяч граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Не хотят они служить. Они понимают, что это бойня», — пояснил Матвийчук.
На этой неделе украинская правительственная газета «Урядовой курьер» опубликовала закон о введении военного положения в десяти регионах страны на 30 дней. Официально документ вступил в силу 28 ноября. Согласно закону, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Киевские власти ввели военное положение сразу после инцидента в Керченском проливе. В минувшее воскресенье украинские корабли нарушили границу РФ, после чего были задержаны российскими пограничниками.
Владимир Путин назвал произошедшее провокацией Порошенко. По его мнению, инцидент в Керченском проливе — это повод для введения военного положения на Украине и дальнейшего переноса президентских выборов, намеченных на март 2019 года.
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Комментарии1
Владимир Путин , В мире , Армия , Украина
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