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Солиста Большого театра Андрея Меркурьева не пустили на Украину 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: предоставлено Биографическим институтом Александра Зиновьева/Кирилл Стоянов
Солиста Большого театра, заслуженного артиста РФ Андрея Меркурьева, летевшего в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева, не пустили в страну, сообщила РИА Новости вдова писателя, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева.
"Он прилетел вчера в Одессу, на пограничном контроле у него проверили паспорт и не пустили в страну", — сказала Зиновьева, отметив, что не знает причины отказа.
Она сообщила также, что Меркурьев регулярно приезжал в Одессу на балет "Крик" — премьера постановки состоялась 15 мая 2014 года, и с тех пор на спектаклях всегда был аншлаг.
Зиновьева добавила, что, когда балет ставился в Одессе, постановщики "получили приветствие даже от министра культуры Украины".
"И сейчас четыре года спустя произошел этот кошмарный случай", — добавила она.
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Ольга Зиновьева , Александр Зиновьев , Андрей Меркурьев , РИА Новости , В мире
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