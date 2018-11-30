Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко назвал две плохие новости для Путина
Порошенко назвал две плохие новости для Путина

Макрон остался один, растерялся и попал на видео 

Lenta.ru + ещё 6 49 минут назад
Президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки», и его супругу Бриджит не встретила официальная делегация Аргентины. Французский лидер на некоторое время замешкался и не выходил из самолета. Видеозапись опубликовал портал Infobae.
Выходя из самолета, Макрон несколько раз оглянулся по сторонам в поисках встречающих, а затем пожал руки сотруднику охраны и работнику аэропорта в желтом жилете. Спустившись с трапа, он пожал руки еще двум неизвестным мужчинам.
Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти появилась только когда Макрон подошел к машине. Как пишет Infobae, она извинилась за конфуз и объяснила, что в программе приема что-то пошло не так. Отмечается, что Микетти не опоздала к трапу, а задержка произошла из-за проблем в организации.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.
Последние новости
Россия объяснила отмену Трампом встречи с Путиным Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби Украина ограничит въезд для российских мужчин
В мире , Видео , Аргентина , Буэнос-Айрес , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби130
Меркель отменила встречу с Трампом100
Украина пытается открыть Азовское море для НАТО279
Сын Игоря Талькова задержан в Москве91
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США121
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика
01:33
Дед Мороз запретил россиянам просить машины и квартиры
Общество
07:02
На Google Earth нашли «затонувший город»
Наука и техника
00:14
Бельгия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Армия Политика
02:00
Макрона не встретили в Аргентине
В мире
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
02:36
Меркель отменила встречу с Трампом
В мире
01:26
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение