Макрона не встретили в Аргентине

Макрон остался один, растерялся и попал на видео

Президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки», и его супругу Бриджит не встретила официальная делегация Аргентины . Французский лидер на некоторое время замешкался и не выходил из самолета. Видеозапись опубликовал портал Infobae.

Выходя из самолета, Макрон несколько раз оглянулся по сторонам в поисках встречающих, а затем пожал руки сотруднику охраны и работнику аэропорта в желтом жилете. Спустившись с трапа, он пожал руки еще двум неизвестным мужчинам.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти появилась только когда Макрон подошел к машине. Как пишет Infobae, она извинилась за конфуз и объяснила, что в программе приема что-то пошло не так. Отмечается, что Микетти не опоздала к трапу, а задержка произошла из-за проблем в организации.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.