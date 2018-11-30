Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Сын Игоря Талькова задержан в Москве

В Гамбурге вандалы напали на дом вице-канцлера ФРГ 

Вести.Ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В ночь на 30 ноября дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, расположенный на западе Гамбурга, подвергся нападению вандалов. О происшествии сообщило информационное агентство DPA.
Как уточняется, группа из 14 человек подожгла автомобильную шину у крыльца здания, а затем закидала его банками с краской. После этого злоумышленники скрылись, передает ТАСС.
В настоящее время правоохранители ведут расследование ЧП.
В момент нападения Олафа Шольца не было дома. Сейчас он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель совершает поездку в Аргентину на саммит "Большой двадцатки".
Вести.Ru: последние новости
Самолет канцлера Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит G20 Меркель попросила Украину "быть умной" В Грузии проходит второй тур президентских выборов
Ангела Меркель , ИА DPA , ИТАР-ТАСС , В мире , Другое , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США125
Гройсман придумал зеркальный ответ России144
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа147
Сенат США послал ясный сигнал Путину1441
Новый президент Грузии отказала России2338
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:22
Россиян пустят на Украину только на похороны
В мире Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение