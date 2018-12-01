Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете

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DPA: Меркель с большим опозданием прибыла в Буэнос-Айрес на G20 после поломки самолета 

ТАСС + ещё 107 3 часа назад
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Буэнос-Айрес на саммит "большой двадцатки" с опозданием примерно в 12 часов из-за поломки правительственного лайнера. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA.
В Аргентину Меркель прилетела в 17:52 по местному времени (23:52 мск) регулярным рейсом испанской авиакомпании Iberia.
В четверг канцлер из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину. Полет Меркель продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 "Конрад Аденауэр" благополучно сел в Кёльне. Как пишут СМИ, из строя вышла связь с наземными службами, ВВС ФРГ исключили внешние факторы.
После этого канцлер переночевала в отеле в Бонне, и другой правительственный самолет доставил ее в Испанию, откуда она и вылетела около 09:00 (11:00 мск) пятницы.
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Конрад Аденауэр , Ангела Меркель , ИА DPA , В мире , Видео , Германия
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