Американские СМИ отреагировали на действия Порошенко после инцидента в Крыму

Американские СМИ назвали действия президента Украины Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе «драконовскими мерами».

Издание The Nation опубликовало статью обозревателя Николя Петро, в которой он утверждает, что за столкновением в Керченском проливе стоит нечто большее, чем «российская агрессия». Статью приводит «ИноСМИ».

По его мнению, решение украинского президента ввести военное положение в стране накануне президентских выборов выглядит подозрительно.

«В течение нескольких часов после военных действий России Порошенко удалось заставить свой военный кабинет объявить военное положение по всей стране, а также потребовать, чтобы Рада (украинский парламент) его одобрила. Ни один другой кризис, даже присутствие российских войск на Донбассе и в Крыму, не стал причиной таких драконовских мер», — пишет обозреватель.

По его мнению, критика, с которой решение Порошенко принял парламент страны и политическая общественность, свидетельствует о шатком положении президента. После разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Порошенко вынужден был предложить компромиссное решение — 30 дней военного положения вместо 60 в 10 регионах страны вместо всей Украины.

«Возможно, мы никогда не узнаем, был ли этот недавний конфликт с Россией спланирован специально, чтобы улучшить плачевное политическое положение Порошенко. Но если это так, то этот проект, как и многие другие его инициативы (вроде ограничения общественного использования русского языка, уничтожения канонической украинской православной церкви и замены ее новой «национальной церковью», а также сокращения прав меньшинств на получение образования на родном языке), похоже, ему только навредил», — считает Николай Петро.

По его словам, оппозиция окрестила действия Порошенко «сценарием Пиночета», который приостановил всю политическую активность в 10 самых оппозиционных регионах Украины как минимум на месяц.

При этом Петро считает, что Запад не сможет ничего сделать со стремлением Украины усилить конфронтацию с Россией, поскольку лидеры западных стран «попали в ловушку собственной антироссийской риторики».