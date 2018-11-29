Меркель раскрыла смысл санкций против России

"Мы не вводим санкции против России ради санкций, мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже если они территориально расположены рядом с Россией, имеют право на свое собственное развитие", — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что это является принципом международного права.

Ранее сообщалось, что Меркель обратилась к Украине с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе.