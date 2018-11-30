СБУ проводит обыск у наместника Киево-Печерской лавры 

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды.
«СБУ проводит обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии (ст.161 УК Украины). Дело фактовое», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу утром в СБ Украины.