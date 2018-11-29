Почему американцы до сих пор жалеют о покупке Аляски

В середине XIX века Русская Америка представляла собой номинальное владение России , где русское население (служащие Российско-американской компании, военнослужащие, купцы, охотники-промысловики, духовенство, прочие поселенцы) составляло менее тысячи человек.

Освоению Аляски препятствовала не только её удалённость от России, но и отсутствие условий для ведения сельского хозяйства. Единственным предметом хозяйственной деятельности Российско-американской компании (РАК) было приобретение ценных мехов и другого животного сырья (тюленьего жира и т.д.) для последующего сбыта на рынках России, Китая и Европы. Эти продукты добывались меновой торговлей с туземцами (алеутами, эскимосами, индейцами) и собственными охотничьими экспедициями.

В конце-концов эта деятельность перестала приносить прежние доходы, так как произошло значительное оскудение животного мира Аляски вследствие хищнического хозяйничанья РАК. Никакие другие природные ресурсы огромной территории, простиравшейся на полтора миллиона квадратных вёрст, за семь десятилетий владения ею Россией разведаны не были.

Как возникла идея о продаже Аляски

Мысль о продаже Аляски Соединённым Штатам возникла во время Крымской войны и под её непосредственным влиянием. Правящие круги России сочли, что Англия , чьи владения в Канаде примыкали к Русской Америке с востока, легко может в любой момент захватить Аляску. Чтобы не усиливать Англию, которая считалась главной геополитической соперницей России, было решено продать Аляску Соединённым Штатам, с которыми у России были дружественные отношения. Средств на собственное освоение Аляски у России не было, тем более, что в 1860-е годы Россия захватила у Китая Приамурье и дальневосточное Приморье, а также начала покорение Средней Азии, и эти территории считались в Петербурге более перспективными для колонизации.

США не хотели покупать Аляску

У представителей правящих кругов и бизнеса США, которые не хотели покупать Аляску, аргументы тоже были связаны с расходами на освоение и удержание столь большой и незаселённой территории. Только в 1848 году в результате войны с Мексикой США получили во владение обширную территорию от Техаса до Тихого океана. В 1865 году, в США закончилась опустошительная гражданская война, унесшая жизни 600 тысяч американцев и принесшая огромный материальный ущерб. Начиналась политическая и социально-экономическая реконструкция южных штатов. Противники покупки Аляски указывали на убытки, которые несла там Россия, и приводили резонные доводы, что в случае приобретения, подобные убытки придется нести там Соединённым Штатам.

Однако сторонниками приобретения Аляски были президент США Эндрю Джонсон и государственный секретарь Вильям Сьюард. Последний 30 марта 1867 года подписал в Вашингтоне с российским посланником бароном Эдуардом фон Стеклем договор о купле-продаже Аляски. Соединённые Штаты обязывались заплатить за это приобретение 7 миллионов 200 тысяч долларов, которые переводились на счета России в европейских банках. Аляска, если можно так выразиться, была куплена Соединёнными Штатами по безналичному расчёту. В пересчёте на курс цены золота в 2009 году это составило бы 108 миллионов долларов.

Многим в США стоимость покупки казалась чрезмерной. Люди считали, что Россия «продала воздух». Хотя в собственность Соединённых Штатов переходило всё недвижимое имущество РАК в Русской Америке, его общая стоимость была значительно ниже цены покупки.

Остальное же пространство Аляски не имело, по мнению американских противников сделки, никакой экономической ценности. Хотя в начале XIX века США купили у Франции Луизиану — огромное пространство к западу от Миссисипи — существенно дороже, в том числе и в пересчёте на единицу площади, однако Луизиана обладала лучшим климатом и была пригодна для сельскохозяйственного освоения. Кроме того, только один город Новый Орлеан оценивался в 10 миллионов долларов! Противники покупки прямо говорили о том, что США были облапошены русскими.

В России же действительно считали сделку для себя очень выгодной, так как, по распоряжению императора Александра II, барон Стекль имел полномочие снижать, в случае неуступчивости американцев, цену продажи Аляски до 5 миллионов долларов.

Интересно, что в США до сих пор время от времени устраиваются подсчёты: приобрела, в конечном итоге, или потеряла Америка в результате покупки Аляски? Несмотря на то, что в конце XIX века там открыли богатейшие россыпи золота, а в ХХ веке — крупные месторождения нефти, по мнению многих, приобретение Аляски до сих пор себя не окупило.

Совокупные затраты США на освоение территорий, их оборону, субсидии поселенцам, привилегии нефтяным и прочим компаниям, дотации и льготы многочисленному коренному населению, за полтора века превышают доход, полученный от Аляски Соединёнными Штатами. Обстоятельную попытку доказать это предпринял, например, экономист Майкл Пауэлл в статье «Как Аляска стала пожирателем федеральных средств», опубликованной в « Нью-Йорк Таймс » 18 августа 2010 года.

Договор о покупке Аляски был подписан президентом США 28 мая 1867 года. По американской конституции, он был передан в Сенат для ратификации. Предварительное заключение по нему должен был вынести сенатский Комитет по международным делам . Комитет, в котором преобладали представители восточных штатов, не заинтересованные в этой сделке, собирался дать отрицательное заключение.

Есть распространённая, но не доказанная версия, что барон Стекль бросился спешно исправлять положение и потратил на подкуп членов Комитета и сенаторов в общей сложности 144 тысячи долларов (которые, таким образом, можно вычесть из суммы, полученной Россией за продажу Аляски).

В итоге Сенат США тридцатью семью голосами против двух проголосовал за ратификацию. В США в то время числилось 37 штатов, следовательно, общее число сенаторов составляло 74. Таким образом, за ратификацию договора о купле-продаже Аляски проголосовала ровно половина сенаторов. Но, поскольку всего в голосовании приняло участие больше половины их общего числа, то есть кворум, этого оказалось достаточно для ратификации.

Покупка Аляски была буквально навязана Соединённым Штатам, которые не очень сильно её хотели. Следует отметить, что при этом Россия отвергла многочисленные предложения Англии, предлагавшей купить Аляску за сумму, втрое больше той, что Россия получила за Аляску от США.