Закон о военном положении на Украине вступил в силу

Закон о введении военного положения в 10 регионах Украины опубликован в четверг в правительственной газете «Урядовый курьер».

Таким образом, закон официально вступил в силу, передает РИА «Новости»

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Позднее Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, прибывших в составе экипажа одного из задержанных кораблей.