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Закон о военном положении на Украине вступил в силу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Закон о введении военного положения в 10 регионах Украины опубликован в четверг в правительственной газете «Урядовый курьер».
Таким образом, закон официально вступил в силу, передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины перешли российскую госграницу, их задержали пограничники. Затем в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.
Позднее Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, прибывших в составе экипажа одного из задержанных кораблей.
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