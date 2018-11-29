Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе

Трамп пообещал разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему «не понравилось» задержание Россией украинских судов, и пообещал разобраться в ситуации. Об этом он заявил в интервью The New York Post.

«Мы узнаем, мы собираемся разобраться в том, что произошло», — заявил американский лидер.

Он добавил, что власти США получают доклады о ситуации.

Ранее ФСБ задержала два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.

В результате инцидента трое украинцев получили ранения. Задержанные корабли вместе с 24-ю моряками доставили в порт Керчи. Позже всех моряков арестовали на два месяца.

Президент России Владимир Путин и Трамп планировали встретиться на саммите G-20 в Буэнос-Айресе на этой неделе. После инцидента в Керченском проливе Трамп заявил, что, возможно, не будет проводить встречу, так как ему «не нравится эта агрессия».