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Порошенко понадеялся на США 

Lenta.ru 2 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на поддержку Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
Комментируя ситуацию Керченском проливе, Порошенко заявил, что военные готовы защищать страну, но в то же время Украина рассчитывает на обещания США поддержать ее. «Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов», — сказал он.
Украинский лидер добавил, что Россия заплатит «большую цену», если захочет атаковать страну. «Мы будем бороться за нашу свободу, будем бороться за нашу демократию, будем бороться за нашу землю», — заключил он.
Также, по словам Порошенко, Украина готова помочь США в расследовании дела против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Однако на вопрос, есть ли у него конкретные доказательства связи американца с Кремлем, украинский президент ответил, что «не связан с процессом лично».
25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как «акт военной агрессии», Москва заявила о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение.
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Комментарии22
Пол Манафорт , Петр Порошенко , Дональд Трамп , ФСБ , телеканал NBC , В мире , Видео , Украина , США
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