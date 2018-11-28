Порошенко понадеялся на США

Комментируя ситуацию Керченском проливе, Порошенко заявил, что военные готовы защищать страну, но в то же время Украина рассчитывает на обещания США поддержать ее. «Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что Россия заплатит «большую цену», если захочет атаковать страну. «Мы будем бороться за нашу свободу, будем бороться за нашу демократию, будем бороться за нашу землю», — заключил он.

Также, по словам Порошенко, Украина готова помочь США в расследовании дела против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта . Однако на вопрос, есть ли у него конкретные доказательства связи американца с Кремлем, украинский президент ответил, что «не связан с процессом лично».