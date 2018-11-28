На Украине введено военное положение

Указ о введении военного положения на Украине вступил в силу

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории вступил в силу.

«Ввести на Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 дней до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года», — сказано в законе, опубликованном в среду в парламентской газете «Голос Украины».

Тем временем президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией. Он также заявил, что на время действия указа о военном положении в регионах Украины будут развернуты «штабы обороны».