На Украине введено военное положение

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Указ о введении военного положения на Украине вступил в силу 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории вступил в силу.
«Ввести на Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 дней до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года», — сказано в законе, опубликованном в среду в парламентской газете «Голос Украины».
Тем временем президент Украины Петр Порошенко в ходе интервью украинским телеканалам выступил с утверждением, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией. Он также заявил, что на время действия указа о военном положении в регионах Украины будут развернуты «штабы обороны».
Напомним, в понедельник Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения после провокации и задержания украинских судов в Черном море. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Порошенко пытается саботировать грядущие президентские выборы и разъясняла, почему попытка сорвать волеизъявление граждан с помощью военного положения с треском провалилась.
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Петр Порошенко , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд" , В мире , Видео , Украина
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