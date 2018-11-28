Финляндия заявила об отсутствии территориальных претензий к России

Финляндии нет территориальных претензий ни к одной стране в мире, заявили в МИД страны после появления предложений потребовать от России возвращения Карелии

«Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», — сообщили РИА «Новости» в МИД Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что для развития территорий, представляющих интерес для обеих стран, лучше будет развивать трансграничное сотрудничество.

Граница между странами была изменена мирным договором, заключенным после советско-финской войны 1939 — 1940 годов. В 1947 году Парижским мирным договором установлена современная линия границы, протяженность которой составляет 1271 километр. После распада СССР Россия и Финляндия договорились, что поддерживают общую границу.

Напомним, в середине ноября член партии финской молодежи Генри Хаутамаки написал в Twitter о том, что Финляндия должна потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны.