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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным

Финляндия заявила об отсутствии территориальных претензий к России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Google
У Финляндии нет территориальных претензий ни к одной стране в мире, заявили в МИД страны после появления предложений потребовать от России возвращения Карелии.
«Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», — сообщили РИА «Новости» в МИД Финляндии.
В ведомстве подчеркнули, что для развития территорий, представляющих интерес для обеих стран, лучше будет развивать трансграничное сотрудничество.
Граница между странами была изменена мирным договором, заключенным после советско-финской войны 1939 — 1940 годов. В 1947 году Парижским мирным договором установлена современная линия границы, протяженность которой составляет 1271 километр. После распада СССР Россия и Финляндия договорились, что поддерживают общую границу.
Напомним, в середине ноября член партии финской молодежи Генри Хаутамаки написал в Twitter о том, что Финляндия должна потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны.
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Комментарии7
МИД , РИА Новости , В мире , Европа , Политика , Прибалтика , Республика Карелия , Финляндия
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