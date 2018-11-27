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Опубликован обновлённый указ о военном положении на Украине 

RT на русском 1 час назад
Администрация президента Украины Петра Порошенко обнародовала обновлённый указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении в стране.
В обновлённом документе говорится, что данные меры вводятся на 30 дней с 14:00 26 ноября.
Украина отменила указ о военном положении
26 ноября Порошенко предложил ввести военное положение на Украине на 30, а не на 60 дней, как ожидалось ранее, чтобы оно не повлияло на предстоящие выборы.
Верховная рада согласовала введение военного положения в 10 областях на 30 дней, однако официальное издание «Урядовый курьер» опубликовало первое решение СНБО о 60 днях. Эту публикацию в итоге назвали ошибкой.
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