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Макрон прокомментировал протесты «желтых жилетов» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя масштабные акции протеста "желтых жилетов", заявил, что правительство не будет менять свой курс, но при этом понимает беспокойство общества.
Масштабные протесты против повышения цен на бензин начались во Франции 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. По данным МВД, были задержаны около 130 человек.
Начиная свое выступление, французский лидер подчеркнул, что не путает погромщиков и тех граждан, которые выходят на акции протеста, чтобы донести свое послание.
"Прежде всего, я хочу сказать, что мы не изменим мнение, мы подтверждаем наши действия и убеждения. То, что говорилось во время президентской кампании или в другое время перед французами, обязывает, какими бы ни были результаты выборов. Мы не можем в понедельник выступать за окружающую среду, а во вторник — против повышения цен на топливо. Мы не можем, приняв решение о повышении налога на топливо несколько лет назад, сегодня отменить повышение цен на топливо", — сказал Макрон, выступая с обращением в Елисейском дворце.
Он напомнил, что решение о налоге на топливо принималось в 2009 году, в 2014 и 2015 годах.
При этом, по словам Макрона, сохранение взятого курса не означает, что не надо ничего менять. "Мы должны понимать тревогу общества, но существует также беспокойство по поводу экологии, о котором тоже не надо забывать", — отметил он.
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Эммануэль Макрон , В мире , Европа , Франция
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