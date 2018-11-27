Крым посетит делегация Бундестага Германии 

Делегация Бундестага Германии посетит Крым в 2019 году, заявил немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер на встрече с российским сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой.
«Андреас Маурер рассказал, что делегация Бундестага планирует посетить Крым в будущем году», — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
В сентябре посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении немецких депутатов, посетивших Крым без согласия Киева, возбуждено уголовное дело.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал возбуждение Киевом уголовного дела.