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Крым посетит делегация Бундестага Германии 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Делегация Бундестага Германии посетит Крым в 2019 году, заявил немецкий политик, глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер на встрече с российским сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой.
«Андреас Маурер рассказал, что делегация Бундестага планирует посетить Крым в будущем году», — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
В сентябре посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении немецких депутатов, посетивших Крым без согласия Киева, возбуждено уголовное дело.
Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал возбуждение Киевом уголовного дела.
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Ольга Тимофеева , Андреас Маурер , Андрей Мельник , Сергей Цеков , Бундестаг , Совет Федерации , В мире , Европа , Политика , Республика Крым
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