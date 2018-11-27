Американские налоговики раскроют тайны британской королевы

Один из самых больших секретов Великобритании — доходы и расходы ее королевской семьи — похоже, недолго еще будет оставаться секретом. Неожиданную свинью своим новым родственникам подложила американская актриса Меган Маркл, вышедшая замуж за британского принца Гарри . Каким же образом это произошло?

Налоговая служба США предъвила претензии супруге принца Гарри актрисе Меган Маркл. Заодно в фокус внимания налоговиков попали активы и доходы ее новых родственников — королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.

Выйдя замуж за английского принца и став герцогиней Сассекской, Меган Маркл осталась гражданкой США. Это позволило американским налоговикам начать изучение ее источников дохода. Как известно, США является чуть ли не единственной страной в мире (тут компанию ей составляет только Эритрея ), которая взыскивает со своих граждан налоги не по реальному проживанию, а по наличию гражданства. Даже если подданный США круглый год живет в той же Великобритании, это не освобождает его от уплаты налогов на родине.

Как и всякая американская гражданка, проживающая за рубежом, герцогиня Сассекская должна будет до 17 апреля следующего года заполнить декларацию по форме 8938, отослать ее в США и уплатить налог на любой доступный ей доход, «независимо от того, находится ли в ее собственности источник дохода».

Заковыристая формулировка означает, что налоги будут взимать не только с самой Меган Маркл (сегодня она «стоит» около 5 миллионов долларов), но и с доходов ее мужа. Принц Гарри унаследовал от своей матери, принцессы Дианы около 25 миллионов долларов, находящихся в трастовом управлении. Каждый год траст уплачивает ему больше трехсот тысяч фунтов. От своего папы, принца Чарльза , Гарри получает ежегодно примерно по полтора миллиона долларов.

В налоговую декларацию попадут даже ювелирные украшения и дизайнерские наряды Меган Маркл — в том числе ее обручальное кольцо и свадебное платье. Кроме этого, налогом обложат ее бесплатное проживание у родни.

Сегодня Меган со своим мужем имеют резиденцию в королевском Кенсингтонском дворце. По правилам, американские налоговики должны внести ренту за это жилье, которую герцогиня не выплачивает, в ее доход. Как рассчитать эту арендную плату, непонятно. Но если двухкомнатная халупа без центрального отопления в Лондоне сдается за несколько тысяч фунтов в месяц, нетрудно представить, что арендная плата за Ноттингемский коттедж на территории Кенсингтонского дворца может исчисляться миллионами фунтов в год.

Если только налоговая служба США этого захочет, она сможет разорить герцогиню Сассекскую буквально за несколько лет.

Однако и это еще не все. Главными спонсорами герцогской четы на сегодня являются королева Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский. Они предоставляют им дворцы и коттеджи для проживания, услуги обслуживающего персонала и средства передвижения. В соответствии с американским законом, налоговая служба США имеет право изучить источники доходов королевской четы Великобритании, чтобы уточнить размер дотаций, которые через них получает американская гражданка Меган Маркл.

Источники в придворных кругах сообщили британскому таблоиду Sunday Express: «У нас ожидают такой уровень финансовой прозрачности, с которым королевская семья еще никогда не сталкивалась. Это худший кошмар королевского дома».

Скандальная тема заинтересовала общественность. Королевской семье тут же припомнили пышную свадьбу Меган и Гарри. Виндзоры наотрез отказались раскрывать ее стоимость, однако специалисты по организации свадеб подсчитали, что она не могла обойтись налогоплательщикам дешевле 32 миллионов фунтов. К этому надо прибавить многомиллионные расходы на обеспечение безопасности — все они легли на плечи местных городских советов и полиции.

Еще более любопытно выглядят реальные активы королевской семьи Великобритании. За красивым слоганом «королева царствует, но не правит» веками скрывается то обстоятельство, что Елизавета II и ее родня по факту принадлежат к богатейшим кланам мира. Только принадлежащие Виндзорам земли на территории Британии оцениваются больше, чем в миллиард долларов. К этому можно прибавить коронные драгоценности, коллекции произведений искусства, Букингемский дворец, замок Балморал и целую улицу Риджент-стрит в самом центре Лондона.

Большая часть земель и недвижимости считается собственностью Короны. Однако королевская семья активно ведет на них бизнес и пользуется доходами с этих земель. Из этих доходов формируется королевский грант — ежегодная «зарплата» Виндзоров. В этом году она составила 82 миллиона фунтов.

Кроме этого, у королевы есть ее «частный кошелек» — герцогство Ланкастерское, доходами с которого она распоряжается сама. Имеются и разнообразные инвестиции. Прошлогодний скандал с Paradise Papers показал, что миллионы фунтов из королевских доходов оказались спрятаны в оффшоре на Каймановых островах — территории британской короны.

Однако все официальные оценки состояния британской королевской семьи — это абсолютная условность. Главная претензия, которую предъявляют короне британские налогоплательщики, — это полная непрозрачность экономической жизни Виндзоров.

Критики монархии из движения «Республика» утверждают, что реально граждане Британии тратят на королевскую семью больше 300 миллионов фунтов в год — и это на фоне постоянного сокращения бюджетных расходов. Расходы по обеспечению безопасности всех членов королевской семьи просто невозможно оценить. Также лидеры «Республики» считают, что в парламенте и правительстве действует мощное лобби Виндзоров, которое при любой праящей партии обеспечивает им доступ к финансовым потокам.

Типичным английским туманом подернуты и налоговые дела Виндзоров. По закону, королева вообще ничего не обязана платить в казну. Однако считается, что с 1992 года она платит налог — и на свое имущество, и на доходы. Но как происходит этот процесс, как начисляются и выплачиваются налоги и в каком размере, — тайна сия велика есть. Налоговой декларации Елизаветы II общественость пока не видела.

Пока, по словам придворного источника газете Sunday Express,

«между Дворцом и Управлением ее Величества по налогам сложились поистине комфортабельные отношения: королевская семья изволит платить некоторый налог, а налоговый инспектор с благодарностью его принимает».

Грубое вмешательство Налоговой службы США в эти интимные отношения способно заметно снизить их «комфортабельность». Аналитики предполагают, что сейчас королевская семья будет настивать, чтобы Меган Маркл побыстрее отказалась от своего американского гражданства. Пока она живет в стране по обычной визе супруги, но для нее могут ускорить процедуру получения гражданства Британии.

Отказаться от американского паспорта не так-то легко. Нужно пройти многочисленные согласования и выплатить разорительный налог — однако каждый год это решаются сделать все больше людей. Только в 2016 году от американского гражданства отказалось около 5,5 тысяч человек, и большая часть из них были как раз американцы, постоянно проживающие за рубежом. Каждый год число «отказников» растет на 25%. Самым громким случаем стал скандал с Борисом Джонсоном . В 2016 году британский политик отказался от американского гражданства после того, как налоговики прислали ему, как он выразился, «абсолютно безумные счета».

Неизвестно, какие скелеты в шкафу Налоговая служба США найдет у английской королевы. Однако и без американких налоговиков мир видит, что страна, позиционирующая себя как цитадель демократии, фактически принадлежит богатому олигархическому клану, который распоряжается ей как своей вотчиной — без всякого контроля со стороны налоговых служб или простых граждан.