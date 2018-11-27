В Китае Украину предостерегли от разрыва с Россией

Китайская газета предупредила Киев, что Украина в конфликте с Россией всегда будет находиться в проигрышном положении.

«Жэньминь жибао» пишет, что от противостояния пострадают и Россия, и Украина, но «украинская сторона проиграет больше всего», передает ТАСС

Издание предостерегает Киев от дальнейшей эскалации, которая может обернуться длительной внутренней дестабилизацией Украины.

В Китае считают, что Украина должна «занимать золотую середину» между Россией и странами Запада, установив «добрососедские отношения» с обеими сторонами.

«Жэньминь жибао» предупреждает, что в планы США и Европы может и не входить «полный разворот» Украины «к западным государствам».

При этом отмечается, что НАТО ЕС пытаются через Украину «усиливать давление на Россию», для них уже не важно, на чьей стороне правда. Украина же тяготеет к западным странам, но разрыв с Россией ставит под угрозу украинские «национальное единство и стабильность».

Напомним, Вашингтон и европейские политики отреагировали на задержание украинских кораблей в Керченском проливе куда более сдержанно, чем рассчитывал Киев.