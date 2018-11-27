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В Китае Украину предостерегли от разрыва с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Китайская газета предупредила Киев, что Украина в конфликте с Россией всегда будет находиться в проигрышном положении.
«Жэньминь жибао» пишет, что от противостояния пострадают и Россия, и Украина, но «украинская сторона проиграет больше всего», передает ТАСС.
Издание предостерегает Киев от дальнейшей эскалации, которая может обернуться длительной внутренней дестабилизацией Украины.
В Китае считают, что Украина должна «занимать золотую середину» между Россией и странами Запада, установив «добрососедские отношения» с обеими сторонами.
«Жэньминь жибао» предупреждает, что в планы США и Европы может и не входить «полный разворот» Украины «к западным государствам».
При этом отмечается, что НАТО и ЕС пытаются через Украину «усиливать давление на Россию», для них уже не важно, на чьей стороне правда. Украина же тяготеет к западным странам, но разрыв с Россией ставит под угрозу украинские «национальное единство и стабильность».
Напомним, Вашингтон и европейские политики отреагировали на задержание украинских кораблей в Керченском проливе куда более сдержанно, чем рассчитывал Киев.
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ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , В мире , Видео , Политика , Китай
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