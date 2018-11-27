В Раде жестко раскритиковали Порошенко за введение военного положения

"Порошенко так довольно объявил о военном положении, будто вагон конфет "Рошен" продал, а не ввел военное положение. Уважаемые украинцы, то, что предложил Порошенко, это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав. Порошенко вводит военное положение против каждого украинца", — сказал парламентарий.

Он уточнил, что указом главы государства граждане Украины лишаются прав на неприкосновенность жилища, невмешательство в частную жизнь, свободу массовой информации, свободу мысли и слова, выборы, право на мирные собрания, право на собственность, работу и образование.

"Скажите, пожалуйста, каким образом поможет лишение украинцев права на образование, права работать, права зарабатывать, права разговаривать на родном языке. Покажите мне, где тут противодействие "российской агрессии"?" — подчеркнул Ляшко.

Также депутат выразил мнение, что Порошенко намерен сфальсифицировать выборы президента в марте 2019 года и узурпировать власть.

"Ему (Порошенко. — Прим. ред.) безразлично военное положение. Его партнеры как ездили в Москву, так и ездят. Бизнес как вел, так и ведет. Вдруг на пятом году (с начала внутриукраинского конфликта в Донбассе. — Прим. ред.) он увидел необходимость ввести военное положение — за четыре месяца до выборов, когда у него рейтинг ниже плинтуса, он внезапно увидел, что нужно вводить военное положение. Это военное положение против каждого украинца, это лишение их конституционных прав, это попытка узурпировать власть и обмануть украинцев", — заключил депутат.

Военное положение

Ранее Рада одобрила введение 30-дневного военного положения в отдельных областях страны после украинской провокации в районе Керченского пролива.

Перед голосованием к нации обратился Порошенко, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины. По его словам, он располагает документом разведки, где детально описаны все силы "противника", якобы находящиеся в нескольких десятках километрах от границы и готовых "к немедленному вторжению на территорию Украины".

Ранее президент подписал указ, которым оформляется принятое в ночь на понедельник решение Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в стране на 60 дней. Позже Порошенко предложил сократить срок действия военного положения на всей территории страны вдвое, чтобы не сорвать выборы главы государства. Новый режим начнет действовать с 10:00 (мск) 28 ноября.

Украинская провокация

В воскресенье утром корабли украинского ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следуя к Керченскому проливу со стороны Черного моря, нарушили границу России. На законные требования российских пограничников суда не реагировали, допускали опасные маневры и в связи с этим были задержаны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".