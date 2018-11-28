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Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией 

Национальная Служба Новостей + ещё 22 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией. Об этом он рассказал в беседе с тремя украинскими телеканалами. По словам главы Украины, именно этим объясняется необходимость введения в стране военного положения, отмечает Ura.ru.
Порошенко подчеркнул, что его слова об угрозе войны якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки, передает РЕН ТВ.
Комментируя заявление Петра Порошенко, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT выразил уверенность, что действия украинского лидера направлены на отвлечение внимания населения от предвыборной кампании.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире НСН, что за баталией в Керченском проливе стоит отмена украинских президентских выборов, которые запланированы на 31 марта 2019 года.
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Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Госдума , РЕН ТВ , РИА Ura.ru , В мире , Политика , Украина
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