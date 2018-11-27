Украина отменила указ о военном положении

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что указ о военном положении на украинской территории отменен из-за ошибки. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, в издании «Урядовый курьер» был по ошибке напечатан указ президента страны, вводящий военное положение на 60 дней. При этом Верховная рада одобрила введение военного положения на 30 дней.

«Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен», — написала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что закон и указ будут обнародованы 28 ноября.

Ранее сообщалось о публикации указа президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток. Текст документа предусматривал введение военного положения с 14.00 26 ноября, но не содержал упоминания об определенных регионах действия режима.