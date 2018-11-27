На пляж Корсики выбросило тушу кашалота

Тушу 12-метрового кашалота весом более 50 тонн выбросило на пляж в западной части Корсики , сообщает местное издание Corse Net Infos.

Огромный кит обнаружен в понедельник утром в районе коммуны Галерия сотрудниками заповедника "Скандола" — части Корсиканского регионального парка.

Представитель парка Жан-Мари Доминичи сообщил, что смерть кашалота, предположительно, наступила несколько дней назад. Причина гибели еще не ясна, однако следы травмы между спинным плавником и хвостом дают основания полагать, что ее причиной стала не старость, а "нападение других животных", уточнил он.

Теперь мэрии и пожарным предстоит подготовить план эвакуации 50-тонного тела кита. Отмечается, что операции может помешать сильный западный ветер, который прогнозируют в регионе.