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На пляж Корсики выбросило тушу кашалота 

РИА Новости + ещё 1 15 часов назад
Фото: Parc Naturel Régional de Corse
Тушу 12-метрового кашалота весом более 50 тонн выбросило на пляж в западной части Корсики, сообщает местное издание Corse Net Infos.
Огромный кит обнаружен в понедельник утром в районе коммуны Галерия сотрудниками заповедника "Скандола" — части Корсиканского регионального парка.
Представитель парка Жан-Мари Доминичи сообщил, что смерть кашалота, предположительно, наступила несколько дней назад. Причина гибели еще не ясна, однако следы травмы между спинным плавником и хвостом дают основания полагать, что ее причиной стала не старость, а "нападение других животных", уточнил он.
Теперь мэрии и пожарным предстоит подготовить план эвакуации 50-тонного тела кита. Отмечается, что операции может помешать сильный западный ветер, который прогнозируют в регионе.
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