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Стала известна причина смерти Бертолуччи 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил представитель драматурга Sputnik International.
В понедельник утром режиссер скончался в Риме в возрасте 77 лет. The Guardian сообщает, что последние 15 лет Бертолуччи был прикован к инвалидному креслу — в 2003 году он перенес неудачную операцию на межпозвоночной грыже.
Бертолуччи получил известность благодаря таким фильмам, как "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Последний император", "Маленький будда", "Ускользающая красота" и "Мечтатели".
Легенда итальянского кинематографа является обладателем множества престижных премий: "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).
В 2011 году он также получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а спустя два года обрел свою "звезду" на голливудской "Аллее славы".
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Бернардо Бертолуччи , The Guardian , ИА Sputnik , В мире , Европа , Рим
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