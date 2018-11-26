Стала известна причина смерти Бертолуччи

Итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил представитель драматурга Sputnik International.

В понедельник утром режиссер скончался в Риме в возрасте 77 лет. The Guardian сообщает, что последние 15 лет Бертолуччи был прикован к инвалидному креслу — в 2003 году он перенес неудачную операцию на межпозвоночной грыже.

Бертолуччи получил известность благодаря таким фильмам, как "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Последний император", "Маленький будда", "Ускользающая красота" и "Мечтатели".

Легенда итальянского кинематографа является обладателем множества престижных премий: "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).

В 2011 году он также получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а спустя два года обрел свою "звезду" на голливудской "Аллее славы".