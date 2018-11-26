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Задержанные у Крыма моряки оказались «звездами» украинского интернета 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Среди задержанных в Керченском проливе украинских военных оказался командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, который ранее в эфире украинских СМИ обещал уничтожать российские корабли с помощью тактики «Волчья стая».
По данным крымского блогера Александра Талипова, командирами задержанных кораблей оказались Богдан Небылица и Роман Мокряк. По его словам, оба были «звездами» украинского сегмента интернета и СМИ.
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«Командир малого бронированного артиллерийского катера «Никополь» — Богдан Небылица. Помните курсантов Нахимовского училища, которые совершили «Подвиг» и пели гимн Украины «дывясь в очи ворогу пид дуламы автоматив»? Вот Богдан это один из них», — пишет Талипов.
Он добавил, что Небылица прошел подготовку в США, после которой был назначен командиром катера «Никополь».
Командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» — это Роман Мокряк, пишет Талипов. Он напоминает, что он именно этот человек разъяснял в украинских СМИ тактику «Волчья стая».
«Что-то пошло не так, москитов «прихлопнули», как и его коллега, Роман Мокряк сдал катер вместе с командой, сопротивления не оказывал», — заявил блогер.
Мокряк действительно был одним из тех, кто подробно рассказал о том, как украинские ВМС будут топить большие российские корабли.
«Когда «волчья стая» будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных «волчат» достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — говорил тогда Мокряк.
Напомним, в воскресенье украинские корабли совершили провокацию в российских водах. Затем возле Керченского пролива три корабля ВМС Украины были задержаны — в том числе два новейших бронекатера «Гюрза-М», которые должны были воплощать тактику «Волчьей стаи». Всего у Украины шесть таких катеров.
СНБО Украины после этого принял решение о военном положении, которое утвердил президент Петр Порошенко и теперь должна утвердить Верховная рада. Москва заявила Киеву решительный протест.
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Комментарии2
Петр Порошенко , Верховная Рада , В мире , Видео , Республика Крым
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