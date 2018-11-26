Порошенко ввел военное положение на Украине

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На Украине введено военное положение 

Рамблер 55 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране вводится военное положение. Об этом сообщает «360».
Военное положение продлится на Украине с 15:00 по московскому времени 26 ноября до 15:00 25 января будущего года.
Вчера три судна Военно-морских сил Украины были со стрельбой задержаны в Азовском море погранслужбой ФСБ России. Причиной задержания стало незаконное пересечение кораблями российской границы.
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После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины собрался на заседание, в ходе которого было принято решение о введении в стране военного положения. Решение одобрил и Петр Порошенко, однако ему предстояло быть одобренным еще и депутатами Верховной рады.
Позже украинский лидер объяснил, что введение военного положения необходимо исключительно для ведения оборонительных действий, не приведет к немедленной мобилизации и не отразится на ситуации на линии столкновения в отдельных районах Донбасса.
Комментарии287
Петр Порошенко , ФСБ , Верховная Рада , В мире , Видео
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