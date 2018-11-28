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Порошенко подписал указ о введении военного положения 

RT на русском + ещё 106 19 минут назад
Фото: ©president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде регионов Украины.
«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», — написал в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в ряде регионов Украины будет введено после того, как соответствующий закон будет подписан им самим и украинским президентом Петром Порошенко, а также опубликован в «Правительственном курьере».
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Святослав Цеголко , Петр Порошенко , Андрей Парубий , Верховная Рада , В мире , Украина
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