Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде регионов Украины.
«Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине», — написал в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.
Ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что военное положение в ряде регионов Украины будет введено после того, как соответствующий закон будет подписан им самим и украинским президентом Петром Порошенко, а также опубликован в «Правительственном курьере».