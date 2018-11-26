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Признанного шпионом британца помиловали 

Lenta.ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Twitter
Научного сотрудника британского университета, приговоренного к тюрьме в Объединенных Арабских Эмиратах за шпионаж, помиловали. Об этом сообщает Sky News.
На пресс-конференции эмиратские чиновники показали видео, на котором британец Мэтью Хеджес (Matthew Hedges) соглашается с обвинением и даже говорит, что является членом службы внешней разведки Ми-6. По их данным, мужчина притворялся студентом, чтобы добыть информацию, и собранные им данные «выходили далеко за пределы» исследовательской работы.
Несмотря на это, Хеджеса помиловал лично президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян. Указ вступил в силу немедленно, мужчину отпустят на родину после того, как завершат все необходимые процедуры.
Решение приветствовал глава МИД Великобритании Джереми Хант. «Фантастические новости о Мэтью Хеджесе. Несмотря на то, что мы не согласны с обвинениями, мы благодарны правительству ОАЭ за быстрое решение проблемы», — написал он на своей странице в Twitter.
Британца приговорили к пожизненному заключению за шпионаж 21 ноября. Родственники рассказывали, что в качестве доказательств обвинение представило заметки из его диссертационного исследования.
31-летний Хеджес — сотрудник Даремского университета. В ОАЭ мужчина провел две недели, во время которых собирал материал для своего исследования. Он был арестован в аэропорту Дубая 5 мая, когда собирался возвращаться на родину. Это произошло после того, как некий житель ОАЭ сообщил полиции, что британец пытался выведать у него конфиденциальную информацию.
В правоохранительных органах указывали, что Хеджес признался в содеянном. В то же время, по данным семьи, мужчина подписал некие показания на арабском языке, которого он не понимал. Британец пять месяцев провел в одиночной камере, в октябре его выпустили под залог.
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Джереми Хант , МИД , МВД , В мире , Европа , ОАЭ
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