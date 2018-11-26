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В НАТО прокомментировали ситуацию в Азовском море 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AP Photo / Virginia Mayo, File
НАТО внимательно отслеживает события вокруг Азовского моря и Керченского пролива, находится в контакте с властями Украины, призывает проявлять сдержанность, заявила в воскресенье представитель альянса Оана Лунгеску.
"НАТО внимательно отслеживает события в Азовском море и Керченском проливе, мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", — говорится в заявлении, распространенном представителем альянса.
"НАТО в полной мере поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права навигации в ее территориальных водах. Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом", — указывается в нем.
Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ в воскресенье заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. ФСБ России предприняло все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.
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Комментарии37
ФСБ , ООН , НАТО , В мире , Армия
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