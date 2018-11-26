В НАТО прокомментировали ситуацию в Азовском море

НАТО внимательно отслеживает события вокруг Азовского моря и Керченского пролива, находится в контакте с властями Украины , призывает проявлять сдержанность, заявила в воскресенье представитель альянса Оана Лунгеску.

"НАТО внимательно отслеживает события в Азовском море и Керченском проливе, мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", — говорится в заявлении, распространенном представителем альянса.

"НАТО в полной мере поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права навигации в ее территориальных водах. Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом", — указывается в нем.