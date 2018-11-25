Чехия может сократить персонал российского посольства

Праге. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в опубликованном в воскресенье на сайте пражской газеты Pravo интервью заявил, что его ведомство приступило к обсуждению с российской стороной вопроса о сокращении численности дипломатов и автомобилей посольства РФ

"Мы ведем с российской стороной диалог об общей численности дипломатов в Праге, — отметил он. — Одна из тем [на переговорах] — снижение зарегистрированных на посольство [России] автомобилей, которых очень много. Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются".

Как пишет газета, внешнеполитическое ведомство республики настаивает на этом, исходя из отчетов национальной контрразведки, в которых утверждается, что в Чехии растет активность российских спецслужб.

Глава МИД также отметил, что в перспективе Праге необходимо решить и вопрос о числе сотрудников российского посольства, которые не обладают дипломатическими паспортами. Число российских дипломатов и техперсонала "должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия", заявляет глава МИД.

Численный состав сотрудников посольства РФ в Чехии, по словам Петржичека, превышает число дипломатов и технического персонала в чешском дипломатическом представительстве в России. При этом министр рассчитывает, что переговоры о сокращении численности персонала российского посольства не приведут к ответным мерам Москвы. "Мы не хотели бы, чтобы это парализовало деятельность нашего посольства в России", — сказал министр.