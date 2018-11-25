Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чехия может сократить персонал российского посольства 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в опубликованном в воскресенье на сайте пражской газеты Pravo интервью заявил, что его ведомство приступило к обсуждению с российской стороной вопроса о сокращении численности дипломатов и автомобилей посольства РФ в Праге.
"Мы ведем с российской стороной диалог об общей численности дипломатов в Праге, — отметил он. — Одна из тем [на переговорах] — снижение зарегистрированных на посольство [России] автомобилей, которых очень много. Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются".
Как пишет газета, внешнеполитическое ведомство республики настаивает на этом, исходя из отчетов национальной контрразведки, в которых утверждается, что в Чехии растет активность российских спецслужб.
Глава МИД также отметил, что в перспективе Праге необходимо решить и вопрос о числе сотрудников российского посольства, которые не обладают дипломатическими паспортами. Число российских дипломатов и техперсонала "должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия", заявляет глава МИД.
Численный состав сотрудников посольства РФ в Чехии, по словам Петржичека, превышает число дипломатов и технического персонала в чешском дипломатическом представительстве в России. При этом министр рассчитывает, что переговоры о сокращении численности персонала российского посольства не приведут к ответным мерам Москвы. "Мы не хотели бы, чтобы это парализовало деятельность нашего посольства в России", — сказал министр.
ТАСС: последние новости
Источник: украинские военные корабли подойдут к Керченскому проливу через полтора часа Трамп: военные США будут находиться на границе с Мексикой "столько, сколько потребуется" Глава МИД Чехии: Москва представляет серьезную угрозу в сфере безопасности для Праги
Комментарии4
МИД , В мире , Европа , Прага , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен исход конфликта у Крымского моста1381
«Приказ поступил напрямую от Порошенко»131
Россия отказалась пропустить украинские катера124
К Путину обратились по делу о насилии дознавательницы48
Украинское подкрепление не решилось пересечь границу РФ390
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире США
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
00:48
ФСБ показало видео черноморского инцидента
Армия
04:22
Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit
В мире Статьи
02:15
«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию
В мире Статьи
00:23
В Москве образовалась еще одна очередь в музей
Новости Москвы
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение