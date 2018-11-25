Евродепутат отверг наличие «российской угрозы»

Нынешний глава МИД Чехии — ещё «молодой парень», а потому с точностью повторяет всё то, что ему сказали другие коллеги, заявил чешский депутат Яромир Когличек. Так он прокомментировал высказывание 37-летнего министра Томаша Петршичека о том, что странам Европейского союза угрожает российское влияние.

«Я ещё не заметил у него никаких признаков собственных идей, которые он выдвигал бы во внешней политике. Видимо, думает, что всегда лучше укрыться за Большим братом, потому и говорит такие глупости. Он явно хочет удержать свой пост», — сказал евродепутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, главную угрозу миру представляют Соединённые Штаты.

«Стремясь расширить свой экспорт оружия, США просто вынуждены искать какого-либо неприятеля. И проще всего им заявить о том, что таковым является Россия. Этим Вашингтон может объяснить для избирателей и политиков дальнейшее увеличение своих военных расходов», — пояснил политик.

Как сообщал News.ru, ранее председатель внешнеполитического ведомства заявил, что Москва представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». Глава МИД отметил, что Чехия должна максимально эффективно противостоять подобным действиям и не «сидеть сложа руки».