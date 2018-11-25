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Евродепутат отверг наличие «российской угрозы» 

News.ru 42 минуты назад
Фото: http://xoroshiy.ru
Нынешний глава МИД Чехии — ещё «молодой парень», а потому с точностью повторяет всё то, что ему сказали другие коллеги, заявил чешский депутат Яромир Когличек. Так он прокомментировал высказывание 37-летнего министра Томаша Петршичека о том, что странам Европейского союза угрожает российское влияние.
«Я ещё не заметил у него никаких признаков собственных идей, которые он выдвигал бы во внешней политике. Видимо, думает, что всегда лучше укрыться за Большим братом, потому и говорит такие глупости. Он явно хочет удержать свой пост», — сказал евродепутат в беседе с РИА Новости.
По его словам, главную угрозу миру представляют Соединённые Штаты.
«Стремясь расширить свой экспорт оружия, США просто вынуждены искать какого-либо неприятеля. И проще всего им заявить о том, что таковым является Россия. Этим Вашингтон может объяснить для избирателей и политиков дальнейшее увеличение своих военных расходов», — пояснил политик.
Как сообщал News.ru, ранее председатель внешнеполитического ведомства заявил, что Москва представляет «реальный риск» из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». Глава МИД отметил, что Чехия должна максимально эффективно противостоять подобным действиям и не «сидеть сложа руки».
В свою очередь, премьер-министр страны Андрей Бабиш сказал, что не считает Россию угрозой и надеется на нормализацию отношений с ней.
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Комментарии
Андрей Бабиш , МИД , ЕС , РИА Новости , В мире , Европа , Политика , Чехия
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