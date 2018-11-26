Запад раскусил провокацию Украины

Запад раскусил провокацию Порошенко

Украина до истерики раскручивает политическую реакцию на военно-морской инцидент у берегов Крыма — и требует того же от своих западных покровителей. Однако европейские политики отреагировали на происходящее куда более сдержанно. А европейская пресса и вовсе едва ли не напрямую дает рассказывает своим читателям, что стоит за провокацией украинских властей.

Порошенко успел «поработать пресс-секретарем» Ангелы Меркель. Пересказывая в Фейсбуке содержание своей беседы с Меркель, Порошенко заявил, что канцлер якобы полностью с ним солидарна. По его словам, он «получил заверения от Ангелы Меркель, что Германия будет делать все для деэскалации акта агрессии России против Украины». Но реальный пресс-секретарь германского канцлера, Штеффен Зайберт высказался куда осторожнее: он призвал Москву и Киев экстренно начать диалог с тем, чтобы прояснить ситуацию и снять напряженность.

Бывший депутат Европарламента , итальянский публицист Джульетто Кьеза заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД : «Большинство стран Европы будут поддерживать Порошенко, зная, что он готовится к выборам. Да, Порошенко будет использовать ситуацию, чтобы быть переизбранным. У Порошенко своя игра, и большинство стран ЕС будут ему подыгрывать».

Однако особо активного подыгрывания пока не видно. Пожалуй, самая действенная помощь, которую на сей момент предложил Запад — это срочный созыв заседания комиссии Украина — НАТО . Об этом Порошенко договорился с еще одним телефонным собеседником, генсеком альянса Йенсом Столтенбергом . И Запад, похоже, действительно понял игру Порошенко — судя, по публикациям европейской прессы, «хитроумный план» киевского лидера оказался не таким уж хитрым.

Обозреватель британской Guardian Патрик Гринфилд отмечает: голосование Верховной рады «по введению военного положения происходит всего за четыре месяца до дня президентских выборов на Украине. Выборов, которые Порошенко наверняка проиграет».

«Но если депутаты проголосуют за приостановку работы правительства и будут введены некоторые другие ограничения, предусмотренные таким режимом, то выборы будут отложены», — высказывает уверенность Гринфилд.

Чуть ли не дословно повторяет британца обозреватель немецкой Süddeutsche Zeitung Франк Нейхозен. «Президент Порошенко хочет остаться во главе государства и быть переизбранным в марте будущего года на новый срок, — пишет германская газета. — Но, как показывают многочисленные социологические опросы, шансов на это у него крайне мало. А вот игра на эскалации конфликта с Россией может открыть ему неплохие перспективы. Встав в позу защитника интересов Украины и проявив заботу о безопасности украинцев, он наверняка перетянет на свою сторону солидную часть электората других кандидатов. А по большому счету, введение военного положения даст возможность перенести выборы с марта на более позднее время и позволит Порошенко сохранить за собой место во главе страны. Он выиграет какой-то период времени и сможет извлечь из этого дивиденды».

Обозреватель Süddeutsche Zeitung считает неправдоподобным и сценарий «горячей войны», и возможность вовлечения НАТО в этот конфликт.

«В руководстве Евросоюза и в НАТО считают, что ситуация в Азовском море может привести к образованию новой болевой точки в Европе, — пишет Нейхозен. — Однако на самом деле вряд ли две страны, участвующие в конфликте, имеют намерения вовлечь в него еще кого-то. Впрочем, и переходить к откровенным вооруженным действиям друг против друга Россия и Украина, скорее всего, тоже не стремятся».

Весьма любопытными выглядит анализ сложившейся ситуации, представленный корреспондентом британской Independent Оливером Кэрроллом. Начинает журналист с обвинений России в происшедшем. Однако по мере размышлений также приходит к выводу, что на самом деле образовавшееся положение очень (и даже слишком, подчеркивает Кэрролл) выгодно Порошенко.

«Некие проукраинские публицисты уже успели предложить Западу свою версию событий, заключающуюся в том, что «русские своими действиями пытались подорвать положение администрации, возглавляемой Порошенко и раскачать ситуацию незадолго до мартовских будущего года выборов президента Украины» — отмечает английский журналист. — Такая версия не просто сомнительна. Она — неправдоподобна.

Если возможное ведение военных действий, а с ними и введение военного положения и повлечет какие-то последствия, то они будут в пользу Порошенко, который сильно отстает сегодня от экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Всяческое продвижение тезиса об угрозе со стороны России становится главным козырем действующего президента в его предвыборной кампании. Киев буквально пестрит плакатами, в которых отражены три столпа будущего успеха Порошенко: армия, язык и вера. Именно в таком порядке».

По мнению автора, военное положение сегодня — надуманная мера.

«Его не объявляли на Украине и во время более жутких событий 2014 и 2015 года. Теперь же Украина утверждает, что все обстоит иначе, и одного открытого признания своего Россией военного вмешательства достаточно, чтобы убедить всех в необходимости принятия чрезвычайных мер. Этот аргумент представляется притянутым за уши», — считает Оливер Кэролл.

Обозреватель Independent полагает, что предложением объявить военное положение Порошенко «выстрелил себе в ногу». «Самый значительный ущерб своей стране он уже нанес: Москва будет просто счастлива вернуться к своей риторике о правящей в Киеве „хунте“. А украинцы ощутят на себе все прелести применения военного инструмента в краткосрочных электоральных целях», — делает вывод журналист.

Итальянский портал Sakeritalia.it вспоминает, что глава СНБО Александр Турчинов еще два года назад грозил введением военного положения, поскольку «имеют место опасные тенденции». Портал ставит вопросы, что изменилось теперь и почему надо вводить сейчас военное положение, если «бывали времена и хуже».

«Чтобы воспрепятствовать выражению народом политической воли? Избежать нового Майдана? Закрыть рот прессе? Все это можно сделать при военном положении. Кто знает, сколько еще времени будет продолжаться это сумасшествие», — резюмирует издание в своей редакционной статье.