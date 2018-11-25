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Топливные протесты в Париже: ранены 30 человек 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: EPA
В ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо в Париже пострадали 30 человек, проинформировал представитель префектуры городской полиции. Ранее сообщалось о 24 пострадавших.
В числе получивших травмы шестеро сотрудников правоохранительных органов, один из них находится в тяжелом состоянии.
По подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях в субботу до поздней ночи, задержаны более 100 человек. Согласно данным префектуры полиции, в Париже в манифестациях принимали участие восемь тысяч человек, из которых пять тысяч — на Елисейских полях.
Как сообщает ТАСС, в воскресенье во французской столице наступило временное затишье, городские службы убирают остатки баррикад, сооруженных манифестантами. Владельцы магазинов и многочисленных кафе, расположенных на Елисейских полях, подсчитывают нанесенный ущерб.
Как ранее сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в субботних манифестациях, прошедших по всей стране, приняли участие более 100 тысяч человек. Активисты грозят продолжить свои акции и на будущей неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия протестующих.
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Кристоф Кастанер , Эммануэль Макрон , МВД , В мире , Европа , Происшествия
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