Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

В воскресение корабли ВМС Украины устроили в Черном море что-то среднее между водяным шоу и казусом белли. Провокация с «марш-броском» через границу РФ не удалась — под Крымским мостом украинцев ждал непреодолимый заслон. Тогда ВМСУ выслали подкрепление, но не помогло и оно. Для чего же Украина затеяла весь этот спектакль?

В Киеве устали искать поводы, чтобы завить о российской агрессии, и решили срежиссировать такой повод самостоятельно.

«Провокационные действия со стороны России в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины», — разразился в воскресенье паническим сообщением МИД Украины.

Ради этого заявления украинский флот устроил 25 ноября целое морское шоу. Утром погранслужба ФСБ России сообщила о том, что около 07.00 три корабля ВМСУ — бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и морской буксир «Яны Капу» (бывший «Красноперекопск») — в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

Эта гордая украинская армада направлялась к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Согласно сообщению ВМС Украины, корабли совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь , о чем якобы информировали заранее. Правда, в ведомстве не уточнили, кого же именно они информировали. Например, в погрануправлении ФСБ по Крыму ни о чем таком и не слышали. По словам пограничников, заявки на проход украинцы не подавали, и поэтому в график включены не были.

При этом корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских пограничников.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что украинские суда должны строго соблюдать международное право, а также правила в территориальных и нейтральных водах. Каждый корабль, который идет в море, настроен на международный 16-й канал связи и обязан на нем отвечать, в противном случае налицо провокация, объяснил он газете ВЗГЛЯД

«Если же они начнут по-хамски проходить канал — без досмотра, без лоцманской проводки, — их надо не пускать. Конечно, от применения оружия лучше бы воздержаться, но, как минимум, предупредить надо», — добавил Комоедов.

«У нас есть предупредительные выстрелы. Нужно предупредить по 16 каналу связи, что если вы эту линию пересечете, то будем применять оружие, и показать какое. В конце концов мы имеем право применять силу в данном случае», — резюмировал он.

Погранслужба ФСБ вынуждена была принять меры к обеспечению безопасности судоходства, а потому направила свои корабли (предположительно пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец») на сопровождение украинских судов и потребовала прекратить провокационные действия.

Именно после этого Киев заявил, что Россия осуществила «агрессивные действия». «Пограничный корабль „Дон“ совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик», — заявили в Facebook ВМСУ. И этим вызвали недоумение даже среди украинских пользователей соцсети, отметивших, что это какой-то позор — устроить провокацию и получить пробоину от российских кораблей прямо на глазах у своих бронекатеров.

В принципе, такие действия пограничников были бы вполне логичными и правомерными, ведь речь шла о нарушении российской границы. Вот только реалистичность этой истории вызывает сомнения.

Во-первых, подтверждений этому со стороны России не было и нет. Представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Марина Боенко в комментарии газете ВЗГЛЯД недоуменно отметила: «Мы такого не писали. Сообщения украинских ВМС мы никак не комментируем».

Во-вторых, уж больно странно выглядит это происшествие. Дело в том, что ПСКР «Дон» — это достаточно крупный корабль водоизмещением около 1,5 тысяч тонн. А буксир «Яны Капу» — это небольшое суденышко водоизмещением примерно 300 тонн, то есть в пять раз меньше. И украинская сторона заявляет, что после столкновения с такой махиной буксир не отправил свою команду искать потерянный плотик вплавь, а отделался помятой обшивкой, испорченным леерным ограждением и поврежденным двигателем.

Бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов подчеркивает, что если бы такое столкновение произошло в реальности, буксир не отделался бы столь легко.

«Вранье это все. Там только щепки остались бы», — заявил он газете ВЗГЛЯД, сравнив ситуацию со столкновением спичечного коробка с ванной.

Меж тем буксир не только выжил, но и, как сообщили в ВМСУ, каким-то образом продолжил свой путь к Керченскому проливу в составе непобедимой украинской армады, несмотря на сломанный двигатель. Видимо, на Украине научились воскрешать не только журналистов типа Аркадия Бабченко , но и корабли военно-морских сил.

А что российские пограничники действительно сделали, так это перекрыли проход через Керченский пролив, к которому украинские корабли прибыли около полудня. «Канал закрыт — Керченско-Еникальский канал. Не при любых (военных кораблях) закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций», — заявил источник ТАСС в транспортной сфере Южного федерального округа.

Проход под арками Крымского моста перегородил сухогруз. Кроме того, на дежурство заступили на три российских военных катера и два военных вертолета, а также штурмовики Су-25.

Так на подступах к Керченскому проливу и Азовскому морю приключения украинской армады и завершились. Поставленная задача — достигнуть Мариуполя — выполнена не была, что не устроило украинское командование. Тогда в ВМСУ решили, что шоу должно продолжаться, и направили в тот же район на предельной скорости два артиллерийских бронекатера класса «Гюрза».

Перед территориальными водами РФ украинскому подкреплению пришлось снизить скорость до нуля — войти в них оно пока так и не решилось. Видимо, возымело эффект заявление ФСБ России о том, что погранслужба примет все меры, чтобы пресечь украинскую провокацию, и «киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий».

На эти провокации нужно отвечать одним — заслоном, подчеркивает Комоедов.

«Надо привлечь Черноморский флот, если не хватает пограничных сил. У флота есть такая обязанность, он может прийти на помощь пограничникам, подняв пограничный флаг, который есть на каждом корабле, и выполнять все пограничные правила, высаживать досмотровую группу», — рассказал адмирал, подчеркнув, что в конце концов флот может пойти и на столкновение.

С этим согласен вице-адмирал Петр Святашов, по мнению которого украинские корабли могли готовить какую-нибудь провокацию против Крымского моста.

«Это очень опасные игры. Мы страна серьезная, и любая попытка чужих вооруженных сил залезть на нашу суверенную территорию может закончиться плачевно», — заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Будем рассчитывать, что у зарубежных кураторов Киева благоразумия хватит, и они не дадут ему продолжить в том же духе. Но если он зайдет слишком далеко, то, по моему мнению, церемониться не нужно. Любой должен знать, что военные авантюры с пересечением нашей границы будут пресечены всеми имеющимися у нас возможностями. Шуток такого рода прощать нельзя, иначе повадятся и потом не отстанут. Военным надо действовать по уставу и защищать нашу суверенную территорию», — подчеркнул сенатор.

Эксперты сходятся во мнении, что инициатива о проведении провокации исходила лично от президента Украины Петра Порошенко . «Дело к выборам, а тут еще собираются главы европейских государств на Совете ЕС . Самое время господину Порошенко напомнить о себе, — отметил Климов. — Ему очень хочется военную истерию нарастить в стране, спровоцировать нас, чтобы Евросоюз как-то жестко отреагировал и чтобы повысить рейтинг „такому крутому“ президенту Порошенко».