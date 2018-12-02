Владимир Путин подвел итоги саммита G20

В ходе пресс-конференции Владимир Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки" в Аргентине . Президент России ответил на вопросы журналистов, в том числе, о встрече с Дональдом Трампом , пояснив, когда она может состояться. По его словам, встреча с американским коллегой Дональдом Трампом состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова.

Также Владимир Путин сообщил о кратком разговоре с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, в ходе которого он изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море. "Мы, что называется, "на ногах", — там [на саммите] все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море, — цитирует высказывание российского лидера ТАСС . — У него своя позиция по этим вопросам, проблемам. У меня — своя. Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента. Жаль, что на не удается провести полноформатную встречу".

Говоря о ситуации на Украине, российский лидер отметил, что Петр Порошенко ввел в стране военное положение перед президентскими выборами, и именно, в тех областях страны, где он не пользуется поддержкой населения. Владимир Путин напомнил, что ранее на Украине и при более острых и масштабных событиях военное положение не вводилось, и нынешний шаг Киева обусловлен выборной тематикой и преследует цель ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране.

По словам Владимира Путина, провокация в Керченском проливе еще раз показала, что Киев не заинтересован в том, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Он отметил, что анализ событий, связанных с этим инцидентом — или провокацией — в Черном море, и то, что происходит в Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, тем более, мирными средствами. "Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться", подчеркнул президент России.

Глава государства отметил, что иностранным лидерам сложно было что-либо возразить против его аргументов по инциденту в Керченском проливе. В числе таких аргументов он назвал запись в судовом журнале одного из задержанных украинских кораблей, в которой отражена задача скрытного проникновения в территориальные воды Российской Федерации и скрытного прохода Керченского пролива. "Это спланированная провокация, так и есть", — подчеркнул президент.