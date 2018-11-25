Украина заявила о таране буксира российским кораблем

«Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

По версии ведомства, корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о чем, как утверждается в сообщении, заранее проинформировали российские власти «в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства».

«Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ — пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды 25 ноября около 07:00 мск.