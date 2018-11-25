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Умер актер фильма «Престиж» 

Lenta.ru + ещё 5 28 минут назад
Фото: Reuters
Актер и иллюзионист Рики Джей умер в Лос-Анджелесе на 73 году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера артиста Уинстона Симона.
«Он был единственным в своем роде. Мы больше никогда не увидим подобных ему», — сказал представитель актера.
Рики Джей прославился благодаря своим карточным фокусам и экспериментам с памятью.
Он также известен ролями в фильмах «Ночи в стиле буги», «Завтра не умрёт никогда», «Престиж», «Грабеж» и другие. Рики Джей выступал в качестве консультанта в картинах «13 друзей Оушена» и «Иллюзионист».
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