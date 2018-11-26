Запад обвинили в химической атаке на Сирию

Сирии опять применили запрещенное химическое оружие, конкретно — снаряды с хлором. Однако, несмотря на значительное число пострадавших, привычного для таких случаев скандала не случилось. Мировые лидеры будто воды в рот набрали, и прервать молчание решился только Макрон. Это объяснимо: у Запада есть серьезная причина, чтобы помалкивать.

В ночь на воскресение жилые кварталы города Алеппо были обстреляны из 120-мм минометов снарядами, содержащими хлор. После этого за медицинской помощью обратились, как минимум, 107 человек. Среди госпитализированных есть женщины и дети, все они жалуются на удушье.

Алеппо — крупнейший город Сирии и один из древнейших в мире. В российской публицистике его часто называют «сирийским Сталинградом»: в ходе гражданского конфликта он оказался разделен надвое, и операция по освобождению занятой боевиками части стала одной из важнейших для правительственных сил и переломной для войны в целом. Тогда город на несколько месяцев оказался в центре международного внимания, и Запад регулярно обвинял Дамаск в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, имея целью выиграть время для т.н. «умеренной оппозиции». Кварталы, контролируемые ею, соседствовали с кварталами, которые удерживали откровенные террористы.

К декабрю 2016 года все закончилось. Большинство сообщений о «зверствах асадовцев» не подтвердились, а часть покинувших Алеппо боевиков по соглашению с правительством были перевезены в провинцию Идлиб . За годы противостояния там обосновалось огромное количество разномастных группировок, каждая из которых теперь живет своей жизнью. Такую тактику Дамаска можно сравнить с уборкой квартиры, когда весь мусор заметается в одну комнату.

Если бы сообщения о химической атаке появились тогда, когда боевики еще удерживали часть кварталов Алеппо, это вызвало бы грандиозный скандал. Вину за произошедшее сразу бы повесили на «режим Асада и, скорее всего, это стало бы „казусом белли“ — поводом для очередного удара по сирийским силам со стороны военных западной коалиции.

Но атака произошла сейчас, когда Алеппо вот уже два находится под контролем правительства. А снаряды прилетели со стороны того самого „заповедника Идлиб“, где проходит линия фронта. Версия о том, что правительственные силы обстреливают собственный тыл с применением химического оружия, никому не покажется реалистичной, поэтому западное сообщество, включая многие правозащитные организации, встретило атаку на Алеппо гробовым молчанием.

Первым из западных лидеров, кто выступил с заявлением по теме, стал президент Франции Эммануэль Макрон . „Франция осуждает любое применение химоружия, в том числе в сирийском Алеппо“, — заявил он спустя почти сутки после инцидента. И добавил, что обсудит ситуацию с международными партнерами.

Кстати, в свое время именно Париж выступил одним из „моторов“ идеи вмешательства Запада в сирийскую гражданскую войну на стороне вооруженной оппозиции. Другим таким „мотором“ в дни боев за Алеппо работал турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган, обвинявший Асада в „геноциде собственного народа“. Анкара в этом конфликте преследовала собственные интересы, но после того, как ситуация на фронтах была переломлена в пользу Дамаска, умерила свои аппетиты и вынужденно согласилась на российский план по сирийскому урегулированию.

Так называемая идлибская зона деэскалации, со стороны которой и прилетели ракеты с хлором, это зона ответственности как раз Турции. То есть именно Анкаре должны быть адресованы наиболее неприятные вопросы по поводу химического инцидента.

На место трагедии оперативно выехали российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Используя газоанализаторы, они подтвердили факт заражения местности химическими веществами, кроме того, отравление хлором подтвердилось симптомами у пострадавших, сообщил подполковник Константин Потемкин . „Транспортной авиацией была переброшена мобильная диагностическая группа из состава химического лабораторного комплекса российской авиабазы „Хмеймим“… Сейчас в жилых районах Алеппо работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки“, — уточнил также он.

Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что позиции огневых средств, с которых был обчтрелян Алеппо, удалось установить довольно быстро, после чего ВКС РФ нанесли по ним удар, о чем турок уведомили по „горячей линии связи“. Еще до того на химическую атаку отреагировали сирийские войска на линии противостояния в Идлибе, атаковав позиции боевиков. Местные СМИ сообщают о значительных потерях в их рядах.

При этом источник РИА „Новости“ утверждает, что при обстрелах снарядами с хлором жертв удалось избежать именно благодаря оперативным действиям сирийских военных, которые организовали доставку пострадавших в больницы. Сейчас с ними работают, в том числе, российские медицинские специалисты.

Организаторы химической атаки уже установлены. По данным шефа полицейского управления Алеппо генерала Иссама аш-Шалли, виновники — террористы из »Джебхат-ан-Нусры» , местного филиала «Аль-Каиды» . Конашенков уточнил эту информацию: обвиняется группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам», а это, собственно, и есть «Ан-Нусра» — речь идет об одном из ее многочисленных ребрендингов. Такая тактика применяется боевиками в связи с тем, что Россия вынудила Запад утвердить список действующих в Сирии террористических группировок, на которые нужно давить силой оружия, а не дипломатией. При смене названия те или иные людоеды как бы выпадают из списка, и всё начинается заново.

В том числе и поэтому МИД Сирии прямо обвиняет в произошедшем страны Запада, но идет в своей трактовке ситуации еще дальше. «Эта террористическая атака стала результатом того, что некоторые государства облегчают доставку химических веществ террористическим группировкам с целью использования их против сирийского народа, чтобы затем обвинить в этом сирийские власти», — заявили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь Конашенков напомнил, что Россия указывала на планы организация «Белые каски» «провести в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ». А «Белые каски» — это амбассадор западной коалиции, в первую очередь, Великобритании и США, но примерно полгода назад американцы сняли «Белых касок» с довольствия.

Эту организацию, старательно маскирующуюся под правозащитную, но действующую в интересах террористов, в течении нескольких лет пытались представить «главными героями сирийской войны». О ее деятельности даже был снят документальный фильм, получивший в итоге премию «Оскар». Интерес к «Каскам» стал угасать по мере продвижения сирийских войск, но особенно после того, как их активистов поймали за руку на фальсификации химической атаки.

К сожалению, это произошло уже после того, как американцы осуществили по Сирии «удар возмездия».

Означает ли все произошедшее, что «Белые каски», теперь уже буквально зажатые в угол в Идлибе, перешли от постановки химических атак к организации настоящих, вопрос открытый. О том, что «Джебхат-ан-Нусра» располагает собственным химическим оружием и в помощи такого рода со стороны «Касок» не нуждается, было известно и ранее.

Однако если их причастность к атаке на Алеппо все-таки будет доказана, тем более, если подтвердится версия МИД Сирии о происхождении химического арсенала боевиков, это по идее должно полностью перевернуть доминирующее на Западе представление и о «Белых касках», и о роли проамериканской коалиции в сирийском конфликте. Но увы, только «по идее».

Законы информационной войны, развернувшийся вокруг Сирии, на практике оказываются даже более циничными, чем законы реальной войны в Идлибе. В ней побеждает тот, кто громче кричит, а к реальному положению дел «на земле» этот крик может иметь лишь опосредованное отношение. Восприятие сирийского конфликта несколько подкорректировали успехи сирийской армии, но ни разоблачение фальшивок о «резне на улицах Алеппо», ни вскрытие постановочного характера действий «Белых касок» ничего по сути не изменили. Отказ американцев от финансирования последних был вызван не репутационными издержками из-за производства фейков, а прямым предвыборным обещанием Дональда Трампа сэкономить на поддержке сирийской оппозиции и перекрыть ее представителям путь к переезду в США (иммиграция на Запад была одним из мотивов для активистов «Касок», многие из которых теперь вывезены в Британию).

Поэтому ждать того, что атака на Алеппо заставит Вашингтон и Брюссель взглянуть на сирийскую войну иначе, было бы слишком оптимистично. Практика показывает, что участие в информационном противостоянии, конечно, необходимо, но реальные победы в Сирии, как и возможность для политических компромиссов вокруг неё, приносят только непосредственные боевые действия.

Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорах, в центре которых отнюдь не представления о гуманизме, а собственные узкие интересы каждой из стран, проводником которых могут выступать даже откровенные бандиты с хлорными бомбами.

Пока из них можно выжать хоть какую-нибудь пользу для себя, их не удастся дискредитировать ни хлором, ни геноцидом, ни массовыми казнями. А вот уничтожить физически — можно.