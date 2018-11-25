Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

73 жителям сирийского Алеппо оказана медицинская помощь 

РИА Новости + ещё 56 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Медицинская помощь оказана 73 мирным жителям сирийского Алеппо, включая четырех детей, после обстрела боевиками снарядами с отравляющими веществами, сообщил журналистам врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо.
Ранее сирийская газета al-Watan сообщала, что число пострадавших мирных жителей в результате обстрела боевиками района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими отравляющее вещество, достигло 65 человек. Как в свою очередь сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором.
"По уточненным данным, медицинская помощь после обстрела Алеппо оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей. У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией", — сказал Шехо.
Один из очевидцев обстрела, Ахмет Мухаммед сообщил журналистам, что первые признаки отравления пострадавшие почувствовали не сразу.
"Мой брат был дома, он услышал, что упали мины, но подумал, что ничего страшного не произошло. Однако через два часа его самочувствие ухудшилось, ему стало трудно дышать, его забрала скорая помощь", — отметил он.
Жительница улицы аль-Нил в Алеппо, которая оказалась под обстрелом, Галя Али рассказала, что в больнице ей оказали первую помощь, после чего она смогла вернуться домой.
"Но потом стало плохо моей дочери, и мы с семьей привезли ее в больницу", — добавила женщина.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии344
Игорь Конашенков , Министерство обороны , В мире , Ближний Восток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил многомиллионные долги россиянки786
Британия испугалась химатаки на эсминец33
России предрекли «скорый распад»1419
Травля подкосила Ефремова254
Лучший следователь Москвы сколотила банду372
Видео
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире США
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение