Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США , большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить?

Жители Тайваня высказались против легализации однополых браков. Таким итогом завершился накануне референдум, где жителей острова просили ответить на вопрос: должен ли брак заключаться только между мужчиной и женщиной? Положительно на этот вопрос ответили 7 млн человек, отрицательно — лишь 3 млн Власти острова горячо ратовали в пользу однополых браков, поэтому в понедельник не скрывали своего разочарования. Представитель администрации Колас Йотака в своем комментарии The New York Times объясняла победу противников однополых браков тем, что этот вопрос референдума «был предметом хорошо финансируемой и организованной кампании, которой руководили консервативные христиане». По ее мнению, «их кампания характеризовалась дезинформацией, которая была распространена в интернете».

«Были сведения, предупреждающие об эпидемии СПИДа, и информация, пугающая низким уровнем рождаемости. Именно это отчасти повлияло на выбор граждан», — посетовала Колас Йотака, рассказывая про «испуг избирателей».

«У нас также не было времени, чтобы провести достаточное количество публичных дебатов, подготовить граждан», — добавляет Йотака (перевод газеты ВЗГЛЯД).

BBC News называет этот исход голосования достаточно непредсказуемым, подчеркивая, что «многие на Тайване были ошеломлены результатами».

«Один из возможных результатов может заключаться в том, что гей-парам будет предоставляться правовая защита, однако не возможность вступать в брак», — предполагает британский телеканал.

Как напоминает RTVI, в мае прошлого года Конституционный суд постановил, что запрет на однополые браки нарушает конституцию. Суд отвел парламенту два года на то, чтобы поправить Гражданский кодекс, в котором брак определяется только как «союз между мужчиной и женщиной». Консервативная часть общества возмутилась вердиктом КС и потребовала референдум по этому вопросу.

В понедельник тайваньские власти поспешили успокоить ЛГБТ-сообщество, заявив, что итоги референдума не отменят решение Конституционного суда. Теперь ожидается, что регулировать юридический статус однополых пар будет отдельный закон, а Гражданский кодекс оставят без изменения.

Легализация однополых браков была лишь одной из десятка тем, вынесенных на плебисцит, пояснил газете ВЗГЛЯД живущий в Москве тайваньский бизнесмен.

«Одновременно прошли выборы в местные органы власти, а также прошли ещё 10 разных референдумов, в том числе, например, о том, импортировать ли на остров продукты питания из района Фукусимы. Должен отметить, что перевес по поводу браков совсем небольшой, здесь нет подавляющего большинства. 60 процентов поддержали институт традиционного брака. 40 процентов не поддержали», — сказал собеседник.

Некоторые эксперты предположили, что на результаты повлияли сиюминутные политические расклады. Поскольку в пользу однополых браков горячо ратовала правящая партия ДПП, то многие оппозиционно настроенные жители проголосовали ей назло и по этому вопросу. Однако наш собеседник сомневается.

«Мне кажется, что это не связано или только частично связано с политикой ДПП. Идея однополых браков на Тайване больше популярна у молодого поколения. Но для других поколений она ещё «слишком» передовая», — подчеркнул собеседник.

«Многие в мире считают Тайвань американизированной страной, поэтому теперь удивляются, что народ там не поддержал идею однополых браков. На самом деле, этот вопрос всё-таки спорный для жителей острова. Не забудьте, что на Тайване до сих пор преобладает конфуцианство», — подытожил тайванец.

«Политические лидеры агитировали не столько за однополые браки, сколько за то, что Тайвань становится модернизированным современным государством с большой степенью свободы. Они делали упор на то, что население должно поддержать идею современности, однако население поддержало идею традиционности», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Китай исторически был терпим к однополым отношениям и однополым бракам, — пояснил он. — Тем не менее в обществе сохранялась конфуцианская тенденция, которая возобладала и сегодня, ­— констатировал эксперт. — Согласно же конфуцианской морали, семья — это «все». В семье должно быть как можно больше поколений, детей, внуков. Они, к примеру, должны собираться вместе на Новый год».

По словам собеседника, общество на острове по некоторым позициям оказалось значительно более конфуцианским, нежели материковый Китай.

«Тайвань сегодня — это потомки тех, кто жил в Китае еще до коммунистического режима. Их предки жестко придерживались таких нормативов, как забота о младших и почитание старших, считали, что «инь-ян» олицетворяет мужчину и женщину, поэтому вряд ли на Тайване могли проголосовать по-другому», — сказал востоковед газете ВЗГЛЯД.

«На Тайване сегодня не поощряется однополая проституция, которая, например, широко присутствует в соседней Японии. Там не прижился театр, который развит в Японии, в котором мужчины играют женские роли. Тайвань сегодня по многим позициям наиболее традиционен, чем многие другие азиатские государства», — заключил Маслов.

Напомним, что в первой половине ХХ века Тайвань принадлежал Японии и влияние этой соседней страны там до сих пор очень велико.

Тайваньское общество очень «консервативно», хотя остров и подвержен очень сильному влиянию США, считает один из лидеров российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев

«Религия там играет колоссальную роль. Одно дело — иметь экономическое влияние извне, а другое — традиционные вещи, которые исходят из самого общества на протяжении многих десятилетий и даже столетий», — признал Алексеев.

Он также посетовал, что в референдуме приняло участие «не так много людей», объяснив это тем, что консервативный электорат гораздо более организован, а либеральный мобилизовать гораздо сложнее.

У Тайваня, по мнению Алексеева, был прекрасный шанс стать первой страной, которая бы одобрила однополые браки на общенациональном референдуме, но этого не случилось.

Тем не менее он уверен, судебная система все равно продавит легализацию однополых браков. Алексеев напоминает про аналогичный референдум, который прошел недавно в Калифорнии, на котором большинство тоже выступили за запрет гей-браков.

«Но после этого Верховный суд Калифорнии и Верховный суд США все такие решения все равно отменили, признав неконституционными. То же самое произойдет и на Тайване. Я уверен, что в конечном итоге суды скажут последнее слово, Тайвань — общество американизированное, тесно связанное с американской системой права», — выразил надежду ЛГБТ-активист.

Как известно, Китайская Республика или Тайвань — де-факто самостоятельный остров, который большинство стран мира признают одной из провинций КНР. Кстати, в материковом Китае однополые браки не легализованы. В соседней Японии также пока не разрешены однополые браки. Однако эта тема уже несколько лет остается там одной из наиболее обсуждаемых на политических дебатах.

Запрещены такие браки на Филиппинах. В законодательстве Таиланда нет четкого запрета или разрешения на партнерство или брак между лицами одного пола. Вьетнамское правительство тоже недавно отменило действовавший в стране запрет на однополые браки. Правда, гомосексуальные браки тоже пока не разрешены, однако гей-пары, которые захотят устроить символическую свадьбу, теперь не будут рисковать, ведь раньше за это их могли оштрафовать.

Что касается соседних с Тайванем мусульманских стран, вроде Малайзии или Индонезии, то там не только гей-браки, разумеется, запрещены. Более, того, в Индонезии, например, в обществе однополые отношения принято считать психическим расстройством. В Малайзии же однополые отношения до сих пор считаются уголовным преступлением с возможным наказанием в виде тюремного заключения в 10 лет.

За последние несколько месяцев это уже второй референдум в мире по поводу однополых браков. Первый проходил в прошлом месяце в Румынии. Здесь добивались поправок в конституцию, запрещающих однополые браки. Но там референдум провалился из-за низкой явки.