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Арабский шейх оплатил многомиллионные долги россиянки 

Рамблер 14 часов назад
Шейх ОАЭ выплатил врачам Дубая долг россиянки, составляющий примерно 230 тысяч долларов. В такую сумму обошлась операция после внезапного сердечного приступа.
Об этом сообщает личный сайт шейха.
Трагический случай произошел в ОАЭ в конце октября. Россиянка Наталья Попова отдыхала со взрослой дочерью и двумя внучками. Внезапно она почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу, где врачи обнаружили разрыв аорты. Медики провели сложную операцию, добились стабилизации состояния, однако спасти пациентку не смогли. Через сутки женщина умерла от послеоперационных осложнений.
Дочери умершей, Анастасии Поповой, клиника выставила счет в 228 700 долларов. Найти такие деньги семья погибшей не смогла. Тогда на помощь пришел шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Он является премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая
«Его Высочество объявил, что оплатит все расходы, понесенные россиянкой на лечение матери в частной больнице в Дубае. Это касается также расходов на транспортировку тела на родину и авиабилеты в Россию», — пишет сайт.
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Анастасия Попова , Наталья Попова , В мире , Видео , Дубай , ОАЭ
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