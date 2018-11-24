В Киеве появились оскорбляющие Тимошенко билборды

На улицах Киева появились провокационные рекламные билборды с изображением лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Ответственность за них партия возложила на президента Украины Петра Порошенко.

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На рекламных щитах написано: «2019 — последний шанс для бабушки», «Подняла цену на газ в 2018. Подниму в 2019», сообщает издание «Страна»

На них также написано «Новый курс Украины», кроме того, есть ссылка на сайт форума, который Тимошенко проводила в Киеве.

На фотографиях политик искусственно состарена, а ее щеку украшает огромная морщина, больше похожая на бородавку.

Тимошенко намерена баллотироваться на президентских выборах 2019 гола. По последним данным, в первом туре выборов отдать за нее свои готовы 13,4% украинцев.