Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший директор Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Хайден госпитализирован с инсультом, сообщает The Daily Beast со ссылкой на родственников военного.
Отмечается, что 73-летний Хайден перенёс инсульт ранее на текущей неделе.
В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации гитариста американской рок-группы Aerosmith Джо Перри из-за ухудшения самочувствия во время концерта в Нью-Йорке.
RT на русском: последние новости
Президент Сербии заявил, что ЕС не сможет образумить косовские власти Правозащитник сообщил, что власти Финляндии забрали ребёнка у россиянки Тимошенко предложила украинцам подписать с ней контракт
Майкл Хайден , Джо Перри , АНБ , ЦРУ , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мальчики ржали у гроба»304
В Европе «разоблачили» намерения спецслужб России194
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым660
Филарет резко высказался в адрес Москвы220
Обнародованы кадры с места крушения Су-24 и Ми-8 в Сирии30
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение