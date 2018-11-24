Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован 

Бывший директор Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Хайден госпитализирован с инсультом, сообщает The Daily Beast со ссылкой на родственников военного.
Отмечается, что 73-летний Хайден перенёс инсульт ранее на текущей неделе.
В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации гитариста американской рок-группы Aerosmith Джо Перри из-за ухудшения самочувствия во время концерта в Нью-Йорке.