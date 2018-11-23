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Бабченко рассказал о сне про бомбардировку Москвы и обрадовался 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано в Киеве, рассказал, что ему приснилась бомбардировка Москвы.
«Война давно уже не снилась. А тут что-то приснилась. В Москве. Артналет на Таганку. На плитке куски разорванной в клочья новогодней елки. Раненных складируют в переходе на Марксисткой. «Звездочка» горит. Бордюр в крови и выщерблинах осколков. В троллейбус прямое попадание. Обрывки пулеметной ленты в промороженном кузове шишиги. Беженцы по подъездам. В арке в сиреневых домах записывают в добровольцы. Проханов с Прилепиным в танке», — написал Бабченко в Facebook.
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Журналист заявил, что сначала «даже поплакал немножко» — «Родина ведь». Но потом одумался и решил, что это хорошо, когда бомбят родину.
По словам Бабченко, сон ему приснился с четверга на пятницу.
«Говорят, вещий», — отметил Бабченко и добавил, что он «не против».
В конце мая спецслужбы Украины инсценировали убийство Аркадия Бабченко. Почти сутки Бабченко считался мертвым, а затем появился на брифинге главы СБУ и заявил, что покушение было инсценировкой.
Комментарии45
Аркадий Бабченко , СБУ , В мире , Москва
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