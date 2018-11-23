В убийстве российского посла обвиняются 28 человек

Обвинения по делу об убийстве Карлова предъявлены 28 подозреваемым

Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие — полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол — Мустафа Тимур Озкан.

Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает, передает РИА «Новости»

В середине ноября прокуратура Турции завершила расследование убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, совершенного в декабре 2016 года.

В начале ноября силы безопасности Турции задержали предполагаемого организатора убийства российского посла, позднее решением суда он был арестован.