В убийстве российского посла обвиняются 28 человек

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Обвинения по делу об убийстве Карлова предъявлены 28 подозреваемым 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Прокуратура Турции передала в суд дело об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова, обвиняемыми числятся 28 человек, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, сообщает агентство Anadolu.
Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек, четверо из которых бывшие — полицейские. Среди задержанных также глава медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит посол — Мустафа Тимур Озкан.
Турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла
Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию Гюлена FETO. Сам Гюлен обвинения отвергает, передает РИА «Новости».
В середине ноября прокуратура Турции завершила расследование убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, совершенного в декабре 2016 года.
В начале ноября силы безопасности Турции задержали предполагаемого организатора убийства российского посла, позднее решением суда он был арестован.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии2
Фетхуллах Гюлен , Андрей Карлов , РИА Новости , В мире , Видео , Происшествия , Турция
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