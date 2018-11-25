США закрыли пункт пропуска на границе с Мексикой

Пограничники США закрыли в воскресенье один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой в районе Сан-Диего, через который идет основной поток беженцев.

Как сообщает управление таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего в Twitter, в настоящее время перекрыты автомобильные и пешеходные полосы для движения в пункте пропуска "Сан-Исидро" (с мексиканской стороны там находится город Тихуана). Причины такого не решения не уточняются.

Информация о закрытии поступила на фоне сообщений СМИ о попытках ряда мигрантов перебраться со стороны Мексики через заграждения на границе с США.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны при необходимости закроют пункты пропуска на границе для борьбы с нелегальными мигрантами.

Ранее газета Washington Post сообщила, что власти Мексики согласились на предложение администрации Трампа. Согласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" (Remain in Mexico), желающие попасть в США через южную границу мигранты будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища. Однако сенатор от партии "Морена" и будущая глава МВД Мексики (с 1 декабря) Ольга Санчес Кордеро опровергла эту информацию.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Последние данные МВД Мексики свидетельствуют, что в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.